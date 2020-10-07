Казань, , 14:16 — REGNUM В Татарии система «Народный контроль» действует с 2012 года. Только за 9 месяцев текущего года подано более 60 тыс. обращений, информирует пресс-служба минцифры РТ.

Свыше 44,8 тыс. уведомлений получили положительное решение или 74% от общего числа заявок. Самыми активными по количеству обращений были летние месяцы. По количеству решенных вопросов лидируют Казань, Набережные Челны, Альметьевский, Нижнекамский, Лениногорский, Бугульминский и Зеленодольский районы. Самыми востребованными из 61 представленной категории стали — благоустройство территорий, содержание и ремонт муниципальных дорог, нарушения в наружной рекламе, жилищно-коммунальные услуги и организация дорожного движения. Кроме этого, в системе можно подать сведения по 17 категориям о коррупции.

Как заявил глава минцифры РТ Айрат Хайруллин, система «Народный контроль» способствует открытости работы государственных и муниципальных учреждений, позволяет жителям сообщать о проблемах общественной жизни, отслеживать их решение и оценивать работу органов власти, а также снижать коррупцию.

ИА REGNUM напоминает, новый проектный офис «Центр управления регионом» появился в Татарии еще летом текущего года. Он был организован на базе информационной системы «Народный контроль» с использованием цифровой платформы обратной связи. За время существования системы «Народный контроль» было опубликовано более 290 тыс. заявок, из них свыше половины решены положительно.

Читайте также: В Татарии Центр управления регионом работает на базе «Народного контроля»