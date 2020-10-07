Ярославль, , 14:18 — REGNUM Дом в Ярославле на улице Батова 5, корпус 2, где 21 августа взорвался бытовой газ, будет расселён. Об этом губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил на встрече с жильцами 7 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Миронов на встрече с жителями дома Yarregion.ru

«Рисковать вашими жизнями и принимать поспешные решения мы не имеем права. Эксперты признали дом аварийным. Дом будем расселять. Как вы понимаете, в один миг это не произойдет, но мы доведем это дело до конца», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В доме 120 квартир. В бюджете Ярославской области средства на их расселение пока не предусмотрены. Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство области выделило деньги лишь на покупку жилья для хозяев 12 квартир, полностью разрушенных взрывом. Власти региона рассчитывают на помощь из Москвы.

«Областное правительство обратится в федеральный резервный фонд с просьбой выделить средства для выплат компенсаций за жилье», — сказал Дмитрий Миронов.

Губернатор предложил жильцам создать свой актив для оперативного общения с представителями власти. Ответственными «за безопасность, комфорт и информированность граждан» Дмитрий Миронов назвал мэра Ярославля Владимира Волкова и заместителя председателя правительства области Виктора Неженца.

«Спрошу именно с вас, и жители мне помогут», — сказал Дмитрий Миронов.

После этого началось общение жителей с губернатором.

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