Москва, , 14:05 — REGNUM Причины сокращения валютных сбережений физических лиц в Сбербанке очевидны, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий, комментируя отток средств из Сбербанка в сентябре

«Ослабление рубля и рост инфляционных ожиданий приводит к тому, что граждане по традиции начинают выбирать наличную валюту как основной способ хранения сбережений.

Ситуацию несколько усугубила ложная информация о дефиците валюты в банках.

Снижение доходов значительной части населения привело к необходимости мобилизации валютных накоплений как последнего резерва выживания.

Следует так же отметить, что изъятие валютных вкладов (процентные ставки по которым стремятся к нулю) идет параллельно с процессом наращивания присутствия наших граждан в других сегментах экономики: фондовый рынок, ипотека.

То, с чем столкнулся Сбербанк сегодня, не является чем-то исключительным. Подобные ситуации происходили, происходят и будут происходить в периоды экономической неустойчивости, когда граждане начинают ощущать реальную угрозу своим накоплениям.

Более мощная волна оттока валюты из крупнейших банков была в марте 2020 года. Тогда вкладчики забрали из Сбербанка $1,4 млрд, но уже в апреле ситуация изменилась и начался процесс обратного притока средств на счета.

Потратив или вложив сбережения, граждане начнут активно возвращать средства обратно в банк», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, клиенты Сбербанка в сентябре сняли с валютных депозитов почти $442 миллиона.

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