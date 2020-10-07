Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону отвергли идею департамента архитектуры и градостроительства о строительстве на территории парка имени Островского гостиницы. Голосование на сайте городской администрации завершается не в пользу инициаторов, передаёт ИА REGNUM.

Площадь земельного участка на улице 1-й Конной Армии, на котором в настоящее время расположено трёхэтажное здание спортивно-учебного корпуса, превышает 16,4 тыс. кв. метров. В рамках реконструкции, в ходе которой предполагается возведение гостиницы, процент озеленения сократится с 60% до 12%.

За инициативу высказались 13 человек, против — 487 проголосовавших.