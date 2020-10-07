Йошкар-Ола, , 14:04 — REGNUM У вновь созданного президентом РФ общероссийского фонда защиты детей фонда должны быть две главные задачи — материальная поддержка семей, попавших в тяжелую ситуацию, и усиление общественного контроля. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы России от Республики Марий ЭлСергей Казанков(КПРФ).

«Родительское сообщество боится вмешательства государства в дела семьи. Понятно, почему. Государственные органы опеки часто работают топорно. Чиновники всегда склонны к формализму и за бумагами не замечают человеческих судеб. Сколько уже было скандалов с изъятием детей у небогатых, но любящих их родителей. Есть и обратные ситуации. Дети оказываются заброшены, а чиновники начинают шевелиться, только когда ситуация становится критической. Хорошо, что к работе нового фонда привлекают общественников.

Сергей Казанков На мой взгляд, у фонда должны быть две главные задачи. Во-первых, материальная поддержка семей, попавших в тяжелую ситуацию. Во-вторых, усиление общественного контроля для восстановления доверия к органам опеки. Важно, чтобы и взрослые, и дети не боялись обращаться за помощью, когда это необходимо».

Как ранее сообщало 6 октябряпрезидент РФВладимир Путин, подписалуказ о создании в России «Фонда защиты детей» для «консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей».