Москва, , 14:03 — REGNUM Итоговое сочинение по литературе, которое сдают все одиннадцатиклассники для успешного допуска к ЕГЭ, отменять на сегодняшний день не планируют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

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"Пока вопрос отмены или изменения формата декабрьского сочинения не рассматривается», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в рамках проведения ГИА-11 в феврале и мае 2021 года предусмотрены дополнительные сроки сдачи сочинения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за сутки с 6 на 7 октября 2020 года зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса.