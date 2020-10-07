Пекин, , 14:03 — REGNUM Мобильная версия игры Genshin Impact заработала больше $60 млн за первую неделю после релиза. Об этом 6 октября сообщалось на сайте аналитического агентства Sensor Tower.

Таким образом, Genshin Impact стала второй самой продаваемой мобильной игрой в мире. На первом месте списка располагается многопользовательская арена Honor of Kings.

Напомним, Genshin Impact — это условно-бесплатная ролевая игра с открытым миром от китайских разработчиков из miHoYo. Она доступна на PC, PS4, Nintendo Switch, Android и iOS.

Читайте ранее в этом сюжете: В Red Dead Online добавили «легендарного медведя» по имени Золотой Дух