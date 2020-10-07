Екатеринбург, , 14:17 — REGNUM Люди с положительным анализом на COVID-19 часто не оставляют никаких контактных данных, из-за чего врачи не могут найти заболевших. Об этом заявил главный врач Ревдинской городской больницы (Свердловская область) Евгений Овсянников.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие горожане сдают тест на новую коронавирусную инфекцию в частных лабораториях. Человек узнаёт, что болен COVID-19, но делает невозможным вмешательство врачей.

«Люди обращаются в частные лаборатории, получают анализы, и говорят нам что они больны коронавирусом, но никаких контактных данных о себе не оставляют», — цитирует Овсянникова портал «Ревда-инфо».

При обращении в больницу нужно обязательно оставлять свои контактные данные, просит главный врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ревдинской горбольнице вновь открыли пневмонийный госпиталь. Под него перевели неврологию, кардиологию, терапию, хирургию и травматологию.

Читайте ранее в этом сюжете: В уральской Ревде вновь развернули пневмонийный госпиталь