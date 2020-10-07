Саранск, , 14:02 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 7 октября выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 45 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6728 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 46 жителей республики, полностью выздоровел с начала пандемии в Мордовии 5601 человек. 42 жителя республики скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки летальных случаев не было.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в регионе являются 1085 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 6 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 858 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдают за состоянием 875 человек.