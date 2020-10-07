Самара, , 14:06 — REGNUM 119 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 12 566 случаев заражения этой инфекцией. При этом 9806 справились с ней, а 206 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент летальности в регионе составил 1,64 (в России — 1,75), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе — 6,45 (в России — 14,98).

Отмечается, что специалисты в регионе провели более 740 тысяч тестов на коронавирус. На учете у врачей стоят 304 человек.

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