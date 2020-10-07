Мадрид, , 13:59 — REGNUM Главный урок пандемии коронавируса состоит в том, что система здравоохранения должна укрепляться. Об этом заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья в рамках форума «Переосмысление испанского здоровья».

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"Ключевой урок этого кризиса здравоохранения заключается в том, что необходимо укреплять всю национальную систему здравоохранения», — сказал Илья.

Он призвал направить все усилия на медицинских специалистов, «которые обслуживают национальную систему здравоохранения, как с точки зрения условий труда, так и с точки зрения количества и инфраструктуры».

Илья подчеркнул, что систему здравоохранения «необходимо укреплять с точки зрения человеческих ресурсов, технологий и структур координации».

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