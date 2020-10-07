Йошкар-Ола, , 13:57 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался ещё один житель республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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В течение трёх предыдущих суток летальные случаи среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом в республике не регистрировались.

Общее число жертв COVID-19 в регионе составило 52 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 октября в республике выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 25 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 5034 случаев.

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