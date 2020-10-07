Ростов-на-Дону, , 13:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону в настоящее время в COVID-стационарах получают лечение 868 пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 7 октября.

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По оперативным данным, за истекшие сутки в областном центре положительный результат теста на коронавирус получили 68 ростовчан, что почти вдвое меньше, чем днём ранее (по данным на утро 6 октября было выявлено 124 носителя инфекции. — Прим. ИА REGNUM). Выписан с выздоровление 161 человек, пятеро скончались. В настоящее время под наблюдением медиков находятся 3 тыс. 908 человек. Лечение в госпиталях получают 868 пациентов.

С начала пандемии в Ростове-на-Дону положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 9 тыс. 933 человека, из них 8 тыс. 223 — выздоровели. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 267 пациентов.