Йошкар-Ола, , 13:53 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 7 октября выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 25 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 5034 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 33 человека, всего с начала пандемии выздоровел 4361 житель Марий Эл. 52 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, один человек — за минувшие сутки.

За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике является 621 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 7 октября выявили 1319 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1266 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 167 052 случаев.