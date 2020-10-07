Варшава, , 13:48 — REGNUM Пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич на брифинге 7 октября сообщил, что Варшава с субботы 10 октября окажется в так называемой «желтой зоне» эпидемиологической опасности. Это означает, что высокая степень заражения коронавирусом. Об этом сообщает Dziennik.

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«Завтра будет объявлено сто новых регионов, которые попали в «желтую зону» опасности. Варшава окажется в их числе», — заявил Андрусевич.

По словам пресс-секретаря, планируется также расширить меры ограничений в «желтой зоне». На данные регионы будут распространяться некоторые меры из регионов с самым высоким уровнем заражения — так называемой «красной зоны». Так, в «желтой зоне» теперь станет обязательно носить защитные маски во всех общественных местах. Ограничения также применяются к количеству людей, посещающих различные мероприятия и собрания: в «красной зоне» их количество ограничено до 50 человек, в «желтой зоне» до 75, а на остальной территории страны до 100 человек.

Кроме того, в Варшаве будет запрещена работа дискотек и ночных клубов. Без маски можно будет появляться только на лесных, садовых и парковых территориях польской столицы.