Усть-Качка, , 13:48 — REGNUM В Пермском крае с 7 октября вводится ограничение посещения курорта «Усть-Качка». Об этом информирует курортная организация на своей странице в соцсети.

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Администрация курорта поясняет, что мера предпринята в связи с угрозой распространения и заражения коронавирусной инфекцией. В частности, курортная территория закрыта для прогулок, не действует предложение «В Гостях в Усть-Качке».

Между тем, курорт продолжает принимать клиентов по путевкам. Они отдыхают в обычном режиме. В штатном режиме работает аквацентр курорта.

Напомним, в Пермском крае растет заболеваемость COVID-19. На сегодняшний день в стационарах лечение получают 1 526 пациентов. С конца марта выявлено 10 430 носителей коронавируса. С каждым днем суточный показатель выявляемых случаев заражения становится все больше.

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