Грозный, , 13:48 — REGNUM В Книгу рекордов России вписан еще один рекорд, установленный на территории Чечни. На этот раз он касается не спорта, как это было в предыдущие разы, когда юные спортсмены из региона устанавливали мировые рекорды по числу отжиманий.

В День города официально зарегистрировано самое большое в мире архитектурное изображение восьмиконечной звезды, которое представляет собой здание торгово-развлекательного центра «Грозный Молл». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В день города в столице ЧР установлен новый мировой рекорд — торгово-развлекательный центр «Грозный Молл» официально зарегистрирован как самое большое архитектурное изображение восьмиконечной звезды», — написал чеченский лидер на своей странице «ВКонтакте».

Кадыров также раскрыл секрет, что автором идеи, воплощенной архитекторами, является он сам.

«Исламская символика в форме крыши придает торгово-развлекательному центру неповторимый колорит, позволит привлечь к нему внимание как жителей республики, так и многочисленных гостей», — уверен Кадыров.