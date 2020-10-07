Москва, , 13:41 — REGNUM Меры безопасности, введённые указом мэра Москвы Сергея Собянина от 25 сентября, распространяются и на тех, кто уже перенёс коронавирусную инфекцию. Об этом Собянин написал 7 октября в своём блоге, отвечая на основные вопросы горожан о санитарных ограничениях.

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Учёные пока не знают точно, сколько действует иммунитет, приобретённый за время болезни. Кроме того, переболевших от не болевших внешне отличить нельзя. Если же их будут делить официально, возникнет чёрный рынок поддельных справок и сертификатов.

«Поэтому переболевшие граждане должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и те, кто не болел», — отметил Собянин.

Он написал также, что люди с диабетом должны оставаться дома. Частным школам и кружкам рекомендовано уйти на двухнедельные каникулы вместе с обычными школами. Продавцы вправе не обслуживать покупателей, которые не надели маски и перчатки, и это не будет нарушением потребительских прав.

«Штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4000 рублей», — напомнил градоначальник.

На продавцов без масок москвичи, в свою очередь, могут жаловаться через электронную приёмную правительства города. Защитные маски можно купить в метро по 5 рублей, с ними нужно носить и перчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Москвы из-за роста заболеваемости COVID-19 попросили оставаться дома людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Школы отправлены на двухнедельные каникулы, от предприятий и организаций потребовали перевести на удалённый режим работы по меньшей мере 30% работников.