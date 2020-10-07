Москва, , 13:43 — REGNUM В Москве растёт число заболевших COVID-19 в тяжёлой форме. Об этом 7 октября заявил директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков, передаёт телеканал «Москва 24».

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«Только в НИИ скорой помощи им. Склифосовского количество госпитализированных пациентов увеличилось вдвое. Причем растет количество заболевших в тяжелой форме», — заявил Петриков.

По его словам, на данный момент в столице есть резерв коечного фонда и накоплен значительный опыт лечения COVID-19. Однако если динамика прироста новых случаев не изменится, в Москве может возникнуть нехватка медицинских мощностей для борьбы с коронавирусом. По этой причине директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского призвал жителей города соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, обеспечить полноценное оказание плановой медицинской помощи в столице помогает открытие временных госпиталей для пациентов с COVID-19.

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