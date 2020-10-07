Ревда, Свердловская область, , 13:45 — REGNUM В Ревдинской городской больнице (Свердловская область) вновь организовали пневмонийный госпиталь. Об этом заявил главный врач РГБ Евгений Овсянников.

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Как передаёт «Ревда-инфо», госпиталь уже функционировал с мая по 1 сентября 2020 года, пока не улучшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. В больнице подготовили 150 коек для пациентов с COVID-19, гриппом или острыми формами ОРВИ.

«Под госпиталь переведут неврологию, терапию, хирургию, травматологию, кардиологию», — уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года медики пожаловались свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, что в Ревдинской городской больнице не выполняют указания по обеспечению средствами индивидуальной защиты и доплатам за работу с больными COVID-19.

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