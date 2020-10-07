Самара, , 13:30 — REGNUM Особый противопожарный режим в лесах отменен в Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, особый противопожарный режим в лесах региона отменен из-за стабилизации обстановки с лесными пожарами. Соответствующее распоряжение было принято правительством республики 5 октября текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что особый противопожарный режим в республике был введен распоряжением правительства Башкирии от 18 июня 2020 года. На период его действия на территориях устанавливались дополнительные требования пожарной безопасности: в том числе вводился запрет на посещение лесов, привлекались граждане для тушения пожаров вне населенных пунктов и другие.

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