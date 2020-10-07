Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Южная Корея и Австралия являются странами, которым удалось достичь баланса в вопросах защиты здоровья граждан и сохранения экономики в процессе борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в ходе заседания совета директоров газеты Wall Street Journal.

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Он отметил, что Южная Корея, Австралия и ряд других стран оказались более подготовленными, поскольку за их плечами уже был опыт борьбы с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS) в 2002 году.

Билл Гейтс предположил, что в лучшем случае мир начнёт возвращаться к привычному ритму жизни в конце 2021 года.