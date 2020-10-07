Владимир, , 13:22 — REGNUM Во Владимирской области 7 октября подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 7657 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6025 пациентов, в том числе 22 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 232 человека, две новых смерти подтверждены за последние сутки.

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