Владимир, 7 октября 2020, 13:22 — REGNUM Во Владимирской области 7 октября подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области зарегистрированы 7657 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6025 пациентов, в том числе 22 человека — за последние сутки.
За весь период скончались 232 человека, две новых смерти подтверждены за последние сутки.
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