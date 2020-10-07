Самара, , 13:24 — REGNUM Арбитражный суд Самарской области переедет в новое здание в Самаре. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба суда.

По сообщению пресс-службы суда, с 23 ноября текущего года Арбитражный суд региона будет работать по новому адресу: г. Самара, ул. Самарская, 203 Б.

Отмечается, что с 9 ноября по 20 ноября текущего года судебные заседания проводиться не будут. Ранее назначенные в указанный период заседания будут перенесены на поздние даты. В этот же период суд приостанавливает прием исковых заявлений и других документов. Подать их можно будет через информационные системы подачи в электронном виде «Мой арбитр» или используя услуги почты.

При этом обращения и процессуальные документы до 16 ноября 2020 года включительно можно будет направлять по прежнему адресу г. Самара, ул. Авроры, д.148. А вот после 17 ноября текущего года — уже по новому адресу.

При этом обрабатываться и регистрироваться поданные в указанный период в суд документы будут с 23 ноября текущего года.

Помимо этого, ознакомление с материалами судебных дел и выдача документов будут приостановлены до 23 ноября 2020 года включительно.

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