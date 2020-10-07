Москва, , 13:18 — REGNUM На сегодняшний день сбор данных по коронавирусу отлажен ответственными лицами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы не видим повода для того, чтобы не доверять этой статистике. Вы знаете, что сбор всех данных хорошо отлажен в правительственном штабе и наработан за прошедшие месяцы», — сказал Песков.

Журналистам, заявившим о случаях, в которых врачи в регионах якобы отказывают в проведении тестов на коронавирус ради поддержания оптимальных показателей, пресс-секретарь российского лидера предложил опубликовать соответствующие истории, и такие случаи станут поводом для разбирательства.

Он также пообещал изучить уже опубликованные данные по подобным случаям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за сутки с 6 на 7 октября зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса.