Москва, , 13:14 — REGNUM Минздрав РФ намерен включить препарат TauroLock в перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека и предоставляемых бесплатно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Я получил письмо из Минздрава, в котором говорится, что TauroLock будет включен в перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека. Соответствующий приказ уже готовится, идут процедуры согласований, в том числе в Минфине. Искренне рад, что и эту задачу мы смогли решить», — сообщил Огуль.

TauroLock — это специальный раствор, который нужен пациентам, находящимся на внутривенном питании. Он является гепариновым замком для катетера и сводит к минимуму риски развития инфекций. Минимальная стоимость препарата составляет 7,5 тыс. рублей, в месяц для лечения пациенту требуется несколько флаконов. Для многих семей это неподъемные расходы, отметил парламентарий.

В сентябре депутат Госдумы Огуль обратился к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой оказать содействие и включить TauroLock в перечень «льготных» препаратов.