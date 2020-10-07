Лондон, , 13:13 — REGNUM В Пекине клиники сообщают о серьёзной нехватке лекарств для вакцинации против гриппа. При этом жители других районов Китая также жалуются на то, что им не удалось сделать прививки. Об этом 7 октября сообщает британское издание The Guardian.

Такой дефицит возник из-за наплыва желающих привиться от гриппа, чтобы избежать двойной эпидемии — гриппа и коронавируса.

«Сейчас количество вакцин не получается поддерживать на должном уровне», — сообщили в государственной клинике в районе Чаоян китайской столицы.

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В медучреждении уточнили, что к концу сентября клиника получила только 400 доз вакцины, при этом в очереди на иммунизацию уже стоят 1,2 тыс. человек.

В администрации больницы в районе Дунчжимэнь сообщили, что у них вакцинации ждут свыше 1 тыс. человек, при этом в наличии всего около 180 доз. На такие же проблемы жалуются и частные клиники.

Кроме того, из-за повышенного спроса на вакцину от гриппа её цена у спекулянтов в три раза выше, чем в государственных клиниках — 450 юаней.

Издание напоминает, что органы здравоохранения Китая в сентябре посоветовали жителям сделать прививки от гриппа, симптомы которого схожи с ранней стадией COVID-19 и могут осложнить усилия по сдерживанию вируса этой зимой. Официальные лица также заявили, что COVID-19 в сочетании с гриппом может вызвать рост уровня смертности. Поэтому жители страны, опасаясь возможности подхватить как грипп, так и COVID-19 — то, что некоторые называют «твиндемией», бросились в клиники для проведения вакцинации.