Киев, 7 октября 2020, 13:17 — REGNUM В рядах ВСУ зафиксирован новый летальный случай от COVID-19. Об этом сообщила 7 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
В пресс-службе рассказали, что умерший жил в Запорожской области. Он имел хронические заболевания.
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Сообщается, что за сутки в рядах ВСУ выявили 63 случая заражения коронавирусом. 20 человек были госпитализированы, а 43 находятся дома под наблюдением врачей.
Всего по состоянию на 7 октября в вооружённых силах Украины COVID-19 болеет 709 человек, отметили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жена бывшего президента Украины Петра Порошенко заявила, что у политика загустела кровь и врачи не могут взять её для анализа.
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