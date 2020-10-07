Киев, , 13:17 — REGNUM В рядах ВСУ зафиксирован новый летальный случай от COVID-19. Об этом сообщила 7 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

«К сожалению, в вооружённых силах Украины зафиксирован одиннадцатый летальный случай коронавируса», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что умерший жил в Запорожской области. Он имел хронические заболевания.

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Сообщается, что за сутки в рядах ВСУ выявили 63 случая заражения коронавирусом. 20 человек были госпитализированы, а 43 находятся дома под наблюдением врачей.

Всего по состоянию на 7 октября в вооружённых силах Украины COVID-19 болеет 709 человек, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жена бывшего президента Украины Петра Порошенко заявила, что у политика загустела кровь и врачи не могут взять её для анализа.

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