Екатеринбург, 7 октября 2020, 13:45 — REGNUM Гимназию №2 Екатеринбурга полностью перевели на дистанционный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования города.
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Учебное учреждение временно закрывается с 8 октября 2020 года. Карантин продлится одну неделю.
Решение принято из-за «высокой заболеваемости учащихся ОРВИ», уточнили в подразделении горадминистрации.
Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале пока не планируют отправлять учеников на дополнительные каникулы из-за эпидемиологической обстановки.
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