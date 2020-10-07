Псков, , 13:18 — REGNUM Окончательные результаты исследования возможных причин плохого самочувствия и потери сознания у детей школы в городе Великие Луки Псковской области ожидаются в пятницу, 9 октября. Пока ни одна из версий случившегося не подтвердилась, но их стало меньше. Об этом сообщил 7 октября официальный канал Псковской области в Telegram.

Сначала была исключена версия о наркотическом отравлении: в анализах детей посторонних веществ не выявлено. Затем была отвергнута версия о том, что учащиеся надышались испарениями дезинфицирующих или других веществ: отклонений в воздухе и воде в школе по какими-либо показателям не обнаружено.

Звучало предположение о том, что у детей могла возникнуть болезненная реакция на прививку, однако никакие прививки им накануне инцидента не делали.

Тем временем, пострадавшие школьники пока остаются в больнице, где им будут проводиться дополнительные исследования — в частности, УЗИ сосудов шеи.

«Здоровье детей не вызывает опасений, но необходимо выяснить, что стало причиной их плохого самочувствия», — отметили власти, напомнив, что ранее планировалось, что сегодня детей выпишут домой на амбулаторное лечение.

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Напомним, в органах СКР по Псковской области возбудили уголовное дело по факту инцидента в школе в Великих Луках. Там подозревают, что дети отравились неустановленным веществом из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отрабатываются все возможные версии произошедшего.

Утром 5 октября у школы №7 в Великих Луках во время торжественной церемонии десять учащихся разных классов почувствовали сильное недомогание, а трое учеников потеряли сознание. Все они были доставлены в больницу, вечером из дома туда привезли еще одного ребенка.

Над выяснением причин случившегося работают СКР, прокуратура, Роспотребнадзор и специальная комиссия контрольных органов Псковской области.

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