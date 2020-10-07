Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области выясняют местонахождение осуждённого, бежавшего из колонии-поселения в поселке ФорносовоТосненского района Ленобласти. Факт побега был установлен вечером 5 октября, полицию о нем известили на следующий день.

Отсутствие 33-летнего мужчины, осуждённого в ноябре 2019 года за серию краж, обнаружили в ходе проведения проверки с подсчетом осужденных на территории колонии-поселения. Срок наказания у мужчины истекал только в 2023 году.

«Возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы»). Приняты меры к розыску и задержанию совершившего побег», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным СМИ, беглец — уроженец Николаевской области Украины, осужденный за 44 кражи с причинением значительного ущерба.