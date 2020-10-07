Найроби, , 13:06 — REGNUM Следственный изолятор в промышленном районе столицы Кении, Найроби, больше не будет принимать задержанных со среды, 7 октября, на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусом в учреждении. Об этом сообщает Citizen TV со ссылкой на заявление административного секретаря министерства здравоохранения Кении.

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Рашид Аман заявил, что в министерстве здравоохранения отметили резкое увеличение числа случаев заражения коронавирусом в тюрьмах, особенно в следственном изоляторе промышленной зоны. Из 64 случаев, зарегистрированных в Найроби за последние 24 часа, 45 были выявлены в следственном изоляторе промышленного района Найроби, что составляет 55% всех случаев заражения коронавирусом в столице.

«Исходя из того, что мы наблюдаем в следственном изоляторе в Найроби, было принято решение, что Следственный изолятор Найроби перестанет принимать каких-либо заключенных и будет работать в закрытом режиме», — заявил Аман.

«Это сделано для того, чтобы ограничить перемещение людей внутри и снаружи, что, как мы надеемся, приведет к разрыву цикла передачи [вируса]», — добавил он.

Он также отметил тревожную тенденцию в округе Туркана, где за последние 24 часа было выявлено 34 случая заражения коронавирусом, 33 из которых были зарегистрированы в лагере беженцев Какума.

За минувшие сутки в Кении выявили 137 случаев заражения вирусом, и было проведено 1258 тестов.