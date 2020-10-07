Кувандык, Оренбургская область, , 13:00 — REGNUM В Кувандыке Оренбургской области предприниматель оштрафован на 200 тыс. рублей. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургской областном суде.

Внушительный штраф назначен за то, что оренбуржец нарушил срок уведомления миграционной службы о заключенном с иностранцем трудовом договоре.

По данным судебной инстанции, индивидуальный предприниматель 2 сентября 2019 года заключил трудовой договор с гражданином Украины, а уведомление в Управление по вопросам миграции УМВД России по Оренбургской области направил только 16 июня 2020 года, хотя должен был сделать это в трехдневный срок со дня подписания трудового соглашения.