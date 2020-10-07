Томск, , 12:59 — REGNUM За прошедшие сутки в Томкой области коронавирус выявили у 110 человек, сообщили ИА REGNUM 7 октября в региональной администрации.

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Всего в Томской области по состоянию на 7 октября коронавирус выявлен у 8213 человек.

Выздоровели 6583 пациента, в том числе 72 — за последние сутки.

За весь период в Томской области умерли 88 пациентов с COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в регионе выявили 121 носителя коронавируса.

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