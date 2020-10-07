Махачкала, , 13:04 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 10:30 6 октября, превысило 14 тыс., сообщил федеральный оперативный штаб. По этому показателю республика занимает 21-е место среди субъектов РФ и второе место среди регионов Северного Кавказа, вслед за Ставропольем.

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Накануне в Дагестане, как и днем ранее, коронавирус выявили у 83 человек. Отметим, что с 8 сентября в республике суточный прирост зафиксированных фактов заражения находится в пределах 80−85 случаев, лишь однажды (19 сентября) достигнув отметки в 86 случаев.

За прошедшие сутки в Дагестане выздоровели 92 пациента с COVID-19, а всего в республике с начала пандемии переболели более 12,1 тыс. человек. Скончались в регионе 663 носителя коронавируса, семь из них умерли вчера.