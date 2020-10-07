Москва, , 13:00 — REGNUM Заявление врача-терапевта Ларисы Алексеевой о том, что медицинская маска, при неправильном её использовании, является очень опасным предметом в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызвало критику со стороны пользователей интернета. Граждане оставили соответствующие комментарии 7 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Специалист объяснил, что правильным использованием маски является её постоянная замена новыми. Но некоторые пользователи оказались уверены, что население всё-равно будет использовать маски многоразово в целях экономии средств.

«Носили, носят и будут носить в карманах, сумках и т.д. одну маску неделями и месяцами. Практически все понимают прекрасно, что от коронавируса маска по сути бесполезна, а уж пользу ношения перчаток никогда еще даже специалисты не объясняли, так как носить перчатки с целью защиты от коронавируса — это абсолютный бред сумасшедшего. Никто даже в теории не способен объяснить как это может помочь. Маски носят исключительно, чтобы не нарваться на штрафы и там, где без них не пускают или не обслуживают», — написал пользователь «Сергей РС».

Часть людей призвало говорить о методах защиты против распространения коронавируса более честно и не забывать упомянуть, что сама по себе медицинская маска не является полноценной защитой перед проникновение вирусов в тело человека.

«Настоящий врач, должен говорить правду, о том что маска не плотно прилегает к лицу, что говорит об ее неэффективности, о том что вирус также легко может попасть через слизистую оболочку глаза, что в маске создается самая благоприятная почва для вируса в результате нагрева температуры», — пишет Сергей Е.

Нашлись и те, кто предложил обратить внимание на инструкцию с характеристиками, которые расположены на упаковках с масками. Подавляющее большинство подобных средств защиты направлены в первую очередь от попадания пыли в дыхательные пути.

«На моей упаковке с масками написано, маска 3-х слойная из нетканного материала НЕ медицинского, НЕ военного назначения, одноразовая. И производство, кстати, Китай! Все эти маски не способны защитить от вирусных инфекций, разве что от пыли!», — поделился мнением Дмитрий Р.

Ряд комментаторов считает, что характер появления второй волны коронавируса на территории России не зависит от того, будут люди носить маски и перчатки или будут их вовсе игнорировать. Граждане считают, что данные меры служат только для воспитания населения, а не для реального препятствия на пути распространения заболевания.

«Носили маски, не носили маски, перчатки — это никак не повлияло на развитие второй волны. Никаких действительно эффективных мер принято со стороны государства не было. Маски и перчатки это так, лишь бы на народ свалить вину, мол, сами виноваты. Ну и штрафы, конечно, собрать на этом. Хорошо, что это не пандемия натуральной оспы, А то бы от таких «эффективных» мер мы бы сдохли уже ещё в первую волну», — пишет Максим Ш.

Отдельные комментаторы предложили подсчитать, какое количество финансовых средств должна потратить среднестатистическая российская семья их трёх человек, если будет соблюдать рекомендации врача по частой смене медицинских масок.

«Вот именно 1 маску носят месяцами в сумке, если менять каждый раз маски это минимум 3 маски в день, семья из 3 чел, то получается 9 масок в сутки и за месяц 270 шт, цена маски 8−10 руб получается 2700 в месяц на маски только и если бы покупали с апреля по октябрь 16 200. И это при условии что их цена упала 2 месяца назад до 10, а были и по 40 руб.», — пишет пользователь aqwaqw123ru.

Напомним, 7 октября врач-терапевт Лариса Алексеева заявила о том, что медицинская маска может стать угрозой в случае, если человек меняет её недостаточно часто, а постоянно прикасается к ней руками, кладёт в сумку и достаёт её обратно.