Липецк, 7 октября 2020, 12:52 — REGNUM В Липецкой области 7 октября подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона выявлено 6414 положительных тестов.
За весь период наблюдения 5549 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 21 — за последние сутки. 48 человек скончались. Один новый летальный случай зарегистрирован за последние сутки не зарегистрировано.
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