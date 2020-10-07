Пермь, , 12:49 — REGNUM В Перми у гимназии № 17 появится новый корпус. Аукцион на проведение строительно-монтажных работ планируется разместить в ноябре, сообщает пресс-служба мэрии.

Проект здания рассчитан на 550 школьников. Общая площадь нового корпуса составит 10 573 квадратных метров. Участок земли имеет культурно-историческое значение, поэтому потребовались археологические исследования. В настоящее время они находятся на завершающей стадии.

Чиновники подчеркнули, что подготовка к строительству ведется давно. Так, в 2017 году подписано соглашение между мэрией и АО «Кортос-Пермь» о взаимодействии при создании и безвозмездной передаче социальных объектов на территории квартала №179. В 2018 году участок земли передан муниципалитету, что сделало возможным строительство корпуса. Последовала разработка проектной документации.

Напомним, ранее в центре внимания СМИ оказалось увольнение директора гимназии № 17 Элеоноры Пандей. Работодатель расторг с ней договор. Женщина выразила несогласие и решила оспорить приказ.

Вопрос о строительстве нового корпуса гимназии № 17 в Перми подняли в связи с увольнением директора образовательного учреждения. Попечительский совет и родители опасались, что с уходом директора землю, предназначенную для гимназии, отдадут под другие цели. Чтобы этого не допустить, совет попросил Элеонору Пандей подать в суд иск о восстановлении в должности, сообщает портал 59.RU.

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