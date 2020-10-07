Москва, , 12:48 — REGNUM Ситуацию, при которой богатые и бедные жители России выплачивают одинаковый процент налога со своих доходов (НДФЛ), считают несправедливой 79% опрошенных. Обратное мнение у 16%, приводит результаты исследования Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Насколько справедливо российское общество, в большей мере зависит от властей, в этом уверены более половины респондентов (56%). 32% полагают, что это зависит от граждан.

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В России чаще всего с несправедливостью сталкиваются пожилые и пенсионеры (30%), малоимущие, бедные (14%), рабочие, крестьяне (10%), молодежь (7%), инвалиды, больные (6%).

Телефонный опрос проведен 11−13 сентября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% правительство России внесло в Госдуму.

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