Курск, 7 октября 2020, 12:46 — REGNUM В Курской области 7 октября зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем было подтверждено 6 октября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в регионе выявлено 8528 положительных тестов.
Выписаны после выздоровления были 6918 пациентов, в том числе 33 — за последние сутки. Скончались 58 человек. Новых летальных случаев подтверждено не было.
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