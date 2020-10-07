Георгиевск, Ставропольский край, , 12:37 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против жителя города Георгиевска Ставропольского края, который обвиняется в убийстве одной женщины и изнасиловании другой. Материалы дела переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В июне 2019 года в Георгиевске в правоохранительные органы обратился мужчина, который около автодороги нашел сумку с паспортом ранее пропавшей 45-летней местной жительницы. В ходе осмотра этого места следственно-оперативная группа обнаружила тело женщины с признаками насильственной смерти.

Позже в качестве подозреваемого был задержан 26-летний житель Георгиевска. В ходе допроса он рассказал, что в день убийства подвозил потерпевшую. По дороге между ними произошел конфликт, и он ее ударил. Испугавшись, что она сообщит об этом правоохранителям, он еще несколько раз ударил ее по голове кулаком, а затем автомобильным ключом и буксировочным тросом. От полученных травм женщина скончалась.

Во время расследования было раскрыто еще одно преступление, совершенное задержанным. По данным следствия, в 2018 году он с особой жестокостью совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 66-летней женщины. Пенсионерка осталась жива благодаря своевременной помощи врачей. Оба уголовных дела были соединены в одно производство.