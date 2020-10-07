Салехард, , 12:32 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 7 октября региональный оперативный штаб.

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Из них десять новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде — 33, Муравленко — 22; в Ноябрьске — 21; Надыме — 13.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 149 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 7 октября зарегистрировано 16 386 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 579 человек, 103 пациента с COVID-19 скончались.