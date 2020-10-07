Оренбург, , 12:23 — REGNUM В Оренбурге у 1,3% учителей диагностирована коронавирусная инфекция, еще 1,1% педагогов считаются контактными. Эти преподаватели переведены на удаленную работу. Об этом в эфире «Эха Москвы в Оренбурге» сообщила начальник муниципального управления образования Лариса Бебешко.

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Также она отметила, что еще 7% учителей сейчас болеют ОРВИ и ОРЗ. В детских садах коронавирус выявлен у 0,6% воспитателей; 1,3% сотрудников детских садов считаются контактными, а 5% болеют ОРЗ и ОРВИ.

Напомним, на 7 октября в Оренбургской области карантин действовал в 73 классах школ. В Оренбурге на дистанционное обучение переведены семь классов.

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