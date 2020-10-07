Москва, , 12:17 — REGNUM Защита журналиста Ивана Голунова опровергла сообщения о том, что в его крови якобы нашли следы амфетамина.

«Враньё», — написал адвокат Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация, что в экспертизе, проведенной в отношении Голунова, якобы описывается «наличие амфетамина» в крови журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, Голунов был задержан в июне 2019 года в Москве. При обыске у него якобы были найдены наркотики. Через пять дней глава МВД России Владимир Колокольцев объявил, что все обвинения с Голунова сняты «в связи с недоказанностью».

Следственный комитет РФ завёл уголовное дело против полицейских, избивших Голунова. В конце января все пятеро подозреваемых — экс-сотрудники полиции УВД по ЗАО Москвы — были задержаны и помещены под арест.

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