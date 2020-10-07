Джакарта, , 12:14 — REGNUM В Индонезии за последние 24 часа подтвердили 4538 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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Издание отмечает, что в стране выявлено 315 714 носителей SARS-CoV-2.

Тем не менее, есть печальные новости о росте числа умерших пациентов с COVID-19. В период с 6 по 7 октября 2020 года эпидемия унесла жизни 98 человек. В Индонезии от коронавируса скончались 11 472 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Дони Монарно заявил, что 17% граждан в стране не верят, что могут заразиться коронавирусом.

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