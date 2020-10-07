Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM Санкт-Петербург направит на финансирование системы здравоохранения в 2021 году больше средств, чем в 2020-м. Об этом сообщил 7 октября губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

«В следующем году мы также активно будем вкладывать деньги в медицину», — пообещал Беглов.

Так, на госпрограмму «Здравоохранение» будет выделено 122 млрд рублей — это на 5 млрд рублей больше, чем в 2020 году.

«Мы планируем серьезно обновить медицинский транспорт. За три года на эти цели будет направлено почти 1 млрд 700 млн рублей, будет приобретено 310 машин скорой помощи», — уточнил Беглов.

Напомним, в Санкт-Петербурге продолжается рост числа зараженных коронавирусом. Жители города замечают у больниц очереди на госпитализацию пациентов, поступивших в стационары на автомобилях скорой помощи.

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