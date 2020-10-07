Черкесск, , 12:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии получателями дополнительных «президентских» выплат в размере 5 тыс. рублей станут около трех тысяч учителей. Денежные средства предусмотрены за работу в качестве классного руководителя.

Первые выплаты за классное руководство поступили 2973 учителям. При этом все прежние доплаты педагогам также сохранены, отметили в министерстве образования и науки Карачаево-Черкесии. Денежное вознаграждение будет выплачиваться педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячно.

При этом, если учитель осуществляет классное руководство сразу в двух классах, то ему полагаются доплаты в удвоенном размере.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина с 1 сентября 2020 года введена доплата школьным учителям за классное руководство. Общая сумма средств из федерального бюджета на эти цели составит около 25 млрд рублей.

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