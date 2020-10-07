Тюмень, , 12:02 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 7 октября.

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 102 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 октября зарегистрировано 10 162 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7786 человек, 42 пациента с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 7 октября 16 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, 1078 человек остаётся под медицинским наблюдением.