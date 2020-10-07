Москва, , 11:57 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал Минпросвещения провести ревизию технической готовности перехода школ на дистанционное обучение, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

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"Министерство просвещения обязано провести полную ревизию технической готовности школ к переводу на дистанционное обучение. Это необходимо для того, чтобы исключить режим аврала, который происходил весной нынешнего года», — заявил Миронов.

Накануне первый замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко сообщил, что школьникам, которые, возможно, будут переходить на дистанционное обучение, предоставят в пользование необходимую технику.

Однако, по мнению парламентария, говорить только об обеспечении компьютерами недостаточно, вопрос нужно решать комплексно.

«Требуются новые методики работы учителей в удалённом формате. Необходимо решить проблему с обеспечением школьников интернетом, потому что далеко не у каждой семьи сегодня есть возможность пользоваться высокоскоростной связью. Думаю, что совсем скоро на примере нескольких регионов станет понятно, удалось ли министерству и региональным чиновника справиться с этой задачей. Качество их работы можно будет оценить не по сухим отчётам, а по успеваемости школьников», — говорит он.