Москва, , 11:59 — REGNUM В России на данный момент нет необходимости вводить карантинные меры из-за распространения коронавируса. Об этом 7 октября сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Его не нужно вводить, если мы будем соблюдать всё, что требуется. Будем всё соблюдать — будем нормально жить, коронавирус будет среди нас», — заявил Онищенко.

Также депутат Госдумы заявил, что пенсионерам нельзя запрещать выходить из дома ради прогулок, ведь для них это является полезной физической нагрузкой, которая положительно сказывается на здоровье. В то же время гулять пожилые люди должны в масках и перчатках.

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